Corumbê Paraty, crime ambiental - Divulgação/Polícia Ambiental

Publicado 19/11/2022 17:45 | Atualizado 19/11/2022 17:48

Paraty – Policiais do comando de Polícia Ambiental, estiveram ontem, sexta-feira,18, em Paraty, averiguando uma denúncia de crime ambiental, através do disque denúncia. A informação era de que na rua Pedro, no Corumbê, estava sendo praticado movimentação do solo com corte ilegal de pedras.

O local era uma estrada de servidão à praia da Rosa. Com maquinários, retroescavadeira estavam realizando corte de pedras para alargar a estrada, o que torna-se, segundo a Polícia ambiental ilegal, por se tratar de área de preservação ambiental.

Os policiais da quarta UPAM foram até o local, não havia responsável pela obra e nem placas indicativas de licenciamento. A ocorrência foi feita na 167 DP, que passa a investigar o caso e punir os culpados.

O programa Linha Verde, do Disque Denúncia pede a população que continue colaborando e denuncie pelos telefones: 0300 253 1177 ou 21 2253 1177 ou pelo watsapp 21 99973 1177 ou ainda pelo site Disque Denúncia ou pelo facebook. O anonimato é garantido.