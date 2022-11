Tudo pronto para 20 Edição da Flip,quarta-feira,23. - Divulgação/rede social

Publicado 19/11/2022

Paraty- A Festa Literária Internacional de Paraty ainda não começou, mas os preparativos com a Pré-Flip, está agitando a cidade histórica, desde a última quarta-feira (16) e segue até terça-feira (22), vésperas da abertura oficial da 20ª edição da Flip de Paraty.

Organizado pelo Polo Sociocultural do Sesc, o evento está sendo realizado nas unidades de Santa Rita e Caborê. A entrada é gratuita.

Com diversas atividades culturais, o pré evento reúne artistas de várias áreas que atuam dentro e fora da cidade. A programação conta com shows, apresentações teatrais, exposições fotográficas e oficinas participativas.

As vagas para participar das oficinas são limitadas. Os interessados devem ter idade mínima de 15 anos e se inscrever pela internet.

Programação



Sesc Santa Rita

Endereço: Rua Dona Geralda, nº 320, no Centro Histórico.

Até sábado (19)

14 às 17h - Oficina: Ilustração Palavra, Traço e Cor com Olga Neves.

Sesc Caborê

Endereço: Avenida Antônio Gama, nº 1709, no Caborê

Sábado (19)

15h às 19h - Oficina: Experiências Gráficas com Camila Calvo e Florencia Vidal

16h - Apresentação musical: Territórios do Pensar de Luís Perequê

17h - Apresentação musical: Grupo Cirandeiro de Parati convida mestres cirandeiros

18h - Apresentação musical: Nordeste Ficção com Juliana Linhares

20h - Mostra Palco Giratório: Marítima com Carolina Franco.

Domingo (20)

10h às 14h - Oficina: Experiências Gráficas com Camila Calvo e Florência Vidal

16h - Apresentação musical: SONORA BRASIL; Jongo do Quilombo do Campinho

18h - Apresentação musical: Realidade Negra + GOG

20h - Mostra Palco Giratório: A Cabaça da existência com Grupo Artêros.

Segunda-feira (21)

20h - Mostra Palco Giratório: A revoada com Núcleo de Vivências em Arte (NUVIAR)

Terça-feira (22)

20h - Mostra Palco Giratório: As aventuras de duas atrizes com companhia biwã