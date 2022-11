Paraty sub 20 joga nesta quarta - Divulgação/mateussports

Publicado 15/11/2022 23:07 | Atualizado 15/11/2022 23:18

Paraty - Após julgamento de apelação do Zinza Futebol Clube junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro (TJD), de suposta utilização de atleta irregular pelo Império Serrano, por unanimidade ( 5 a 0), foi comprovada a infração, e houve mudança na classificação da primeira fase do Carioca Sub-20 da Série C.

O Império Serrano, que faria um dos confrontos das semifinais do campeonato com Paraty, perdeu três pontos no TJD,e caiu para a 4ª colocação no grupo A, enquanto o Zinza pulou da 3ª para a 2ª posição, garantindo, assim, sua vaga para as semifinais.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou os jogos entre Paraty e Zinza para os dias 16 e 19, de novembro. A equipe Sub-20 paratiense faz o primeiro jogo na quarta-feira (16) e a segunda partida no sábado (19), às 15h, respectivamente no estádio de Moça Bonita e no campo do Heliópolis. Os outros jogos das semifinais do Carioca Sub-20 da Série C serão entre Barcelona e Rio de Janeiro, nos mesmos dias e horários.