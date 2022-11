Angrense, Solange, vence o Xterra Paraty 2022 - Divulgação/evento

Publicado 15/11/2022 22:38

Paraty - Essa foi mais uma vitória em provas de corrida de montanha disputada pela atleta Solange Mariano nesta temporada. Ela que já é consagrada na corrida em asfalto, tem também se especializado no Trail Running, aumentando sua capacidade técnica e competitiva como atleta de corrida.

Agora Solange se prepara para disputar sua última prova do calendário de 2022, que vai acontecer no dia 26 de novembro, em mais uma competição de Trail Running, que será o WTR Serra do Mar, no Vale das Videiras, em Petrópolis. Depois desta corrida, Solange pretende descansar um pouco. Já tem planos de tirar umas férias de 20 dias, e em seguida retomar aos treinamentos pensando na temporada do ano que vem.

Solange já reservou no seu calendário de provas para iniciar o ano de 2023, no dia 5 de janeiro, data da Corrida de Santos Reis, tradicional competição em Angra dos Reis. Já é uma veterana na prova que celebra o aniversário da cidade. A corredora de elite do município quer mais um ano festejar seu aniversário, correndo a Santos Reis. Vencedora de várias edições a atleta no dia 4, completará mais um ano de vida, seus 44 anos.