A.M.S (centro) preso em flagrante na Lei Maria da Penha pela Polícia Civil - Divulgação/167 DP

Publicado 18/11/2022 09:38 | Atualizado 18/11/2022 12:13

Paraty - Policiais civis da 167ª DP, sob o comando do delegado titular, Dr. Marcello Russo, prenderam nessa quinta-feira, 17, no bairro Vila Colonial, em flagrante, A.M.S, 35, sob suspeita de perseguição, agressão física e psicológica, contra sua ex- esposa A. C.M. S, 37. Ele foi levado para delegacia e autuado na Lei Maria da Penha, LEI 11.340/06.

Segundo os policiais, enquanto realizavam diligências investigativas pela cidade, ao passar pela rua: B, altura do n° 320, no bairro Vila Colonial, observaram, a princípio, uma discussão entre um casal. O que chamou a atenção dos policiais foi o comportamento agressivo do homem. Com gritos, empurrões, ameaças, contra uma mulher, em plena via pública. De imediato, os policiais que estavam em uma viatura, abordaram o casal e deram voz de prisão ao homem. Ao ouvir o depoimento da mulher, verificaram que se tratava de sua ex-companheira e que as agressões eram constantes.

Policiais em diligências sob o comando do delegado Marcello Russo (centro) Divulgação/167DP

O casal foi levado para 167 DP, onde o homem foi preso e a mulher depois do depoimento liberada.