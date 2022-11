Preso assassino do farmacêutico, crime corrido na Barra da Tijuca, no Rio. - Divulgação/PM

Publicado 21/11/2022 17:12

Paraty – Rhyan Patrick Moreira dos Santos ,18 anos, foi preso nesse domingo,20, por policiais militares na Praia do Sono em Paraty. Ele estava sendo procurado pela justiça carioca, acusado de ter matado o farmacêutico, Carlos Alexandre Resende, no Rio de Janeiro, em março deste ano. O caso tomou grande proporção pela covardia e frieza dos envolvidos no homicídio.

Segundo a PM, dados do serviço de inteligência apontaram com exatidão a localização do foragido, na cidade histórica, desde junho quando teve o mandado de prisão decretado pela justiça, pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte, em março deste ano.

“ Essa praia um local de difícil acesso, somente pelo mar ou pela trilha, uma hora mata a dentro, mas conseguimos êxito na operação” – disse tenente –coronel Rodrigues, comandante da 2 Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM.

O preso foi levado para 157 DP em Paraty e encaminhado para delegacia pública de Volta Redonda. Segundo a polícia de lá deve ser encaminhado para presídios no Rio, onde cumprirá pena pelo crime cometido.

O Caso

Segundo a polícia, a vítima foi atacada quando se preparava para buscar sua esposa na Barra da Tijuca, no Rio, quando dois suspeitos, Rhyan e o comparsa Renato Diogo Rangel Meirelles, desceram de um ônibus e o abordaram em seguida deram um tiro na cabeça do farmacêutico.

A esposa que estava vindo de São Paulo em um ônibus fretado, desembarcou logo depois do crime e estranhou a demora do marido. Tentou contato pelo telefone celular, mas não conseguiu. Na ocasião ela foi amparada por policiais, que estavam próximo e viram o desespero da mulher. Ao caminhar até a esquina ela reconheceu o corpo do marido, pelo par de tênis que a vítima usava.

O homicídio ocorreu na Praça Carlos Paolera localizada ao lado da igreja de São Francisco Xavier.