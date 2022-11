Paraty

Homem de 35 anos é preso em Paraty depois de agredir ex-mulher em via pública

As agressões aconteceram em uma rua do bairro Vila Colonial. O instinto agressor nem se intimidou com a polícia que passava pelo local. Sob o comando do delegado Dr. Marcelo Russo, os policiais Rogério e Alex, prenderam A.M.S,35, natural de Queimados/RJ.

Publicado 18/11/2022 09:38 | Atualizado há 2 dias