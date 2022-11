20ª Edição da Flip começa hoje. - Divulgação/rede social

Publicado 23/11/2022 09:03

Paraty – A cidade histórica já respira literatura e cultura. Porque a partir de hoje, dia 23, até domingo, 27, a cidade será palco da 20ª Feira Literária Internacional, que nesta edição vai homenagear a pioneira Maria Firmina dos Reis – educadora e escritora maranhanse, dona do romance Úrsula de 1859. O setor hoteleiro já comemora, pousadas e hotéis, estão lotados ( 100% de ocupação) .

o propósito da feira é manter conexão com pessoas de diversas culturas e trajetórias com capacidade de disceminar a nossa rica literatura, para outros povos, outras culturas. Serão cerca de 40 atrações culturais que fazem parte da programação do SESC. As atividades serão realizadas nas unidades de Santa Rita, Caborê e na Casa Edições Sesc. A entrada é gratuita.

Maria Firmina dos Reis, é pioneira na literatura antiescravista no Brasil. É dona de um dos mais lidos romances “Úrsula”, em 1859. Romance contado a partir do ponto de vista dos escravizados. É uma obra que inaugurou o romantismo brasileiro, no que diz respeito à literatura de autoria feminina.

A homenageada foi também a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público para o cargo de professora no Maranhão. Foi pioneira da primeira sala de aula mista de meninos e meninas, o que não era permitido na época.

Maria Firmina Reis morreu aos 95 anos, na cidade de Guimarães no Maranhão, onde cresceu e passou toda sua história vivida e documentada . Sua marca, o ativismo pelos direitos do povo negro no século 19.

Além das 20 mesas de debate, a Flip também conta com duas categorias de programação: Educativo e Flip +.

Para participar de uma das mesas do programa principal, é preciso comprar ingresso. Quem não estiver na tenda, poderá assistir de graça na Praça da Matriz, onde será instalado um telão.

A programação conta com artistas de várias áreas que atuam dentro e fora da cidade. Moradores e turistas que passaram pela Flip poderão participar de oficinas, apresentações teatrais, contação de histórias e exposições fotográficas, além de stands com vendas de livros.



Programação completa



Quarta-feira (23)



Sesc Caborê

Avenida Octávio Gama, 1709, Caborê.

•10h - Contação de Histórias: Na trama dos cabelos renascemos, com Rosana Reátegui.

•10h às 13h - Oficina Criação de sementes, germinação de futuros, com Germana Arthuso e Walla Capelobo.

•10h às 18h - Ibliosesc/ Biblioteca Itinerante Mediação de Leitura, com o Coletivo Kekere Infâncias.

•11h - Apresentação Musical e Exposição Coral Guarani Tekoa Guyraitapu e abertura da instalação Um novo alvorecer (Ko’enju jevyma), com Xadalu Tupã Jekupé.

•14h - Lançamento do livro "Um estudo sobre o corpo sensível – Ateliê de Pesquisa do Ator", com a participação de Carlos Simioni (Lume Teatro).

•14h às18h - Oficina Aquaterra Rupestre: tintas naturais com pigmentos minerais, com Marcela da Terra. Inscreva-se aqui.

•18h - Apresentação Musical Mundiá Carimbó

•20h30 - Teatro Iago, com Márcio Nascimento.

Sesc Santa Santa Rita



Rua Dona Geralda, nº 320, Centro Histórico.



•10h às 16h - Cinema| Mostra Sonora Brasil.

•10h - Exposição| Nhe Amba, com Xadalu Tupã Jekupé.

•11h - Contação de Histórias, contos e lendas de Burkina Faso, com François Moïse Bamba.

•11h - Café Literário Devassos e transversais, com João Silvério Trevisan e Tom Grito Mediação: Flávio de Araújo (Mesa 1).

•13h às 16h - Oficina Escrita Criativa, com Marcelino Freire. Inscreva-se aqui.

•14h - Café Literário Resenha: bate-bola literário, com Xico Sá e Milly Lacombe Mediação: André Barcinski (Mesa 2)

•18h30 - Projeção Mapeada na fachada do Sesc Santa Rita.

•20h - Literatura Picareta Cultural. Classificação indicativa de 15 anos.

•21h - Projeção Mapeada na fachada do Sesc Santa Rita.

Casa Edições Sesc



Rua Marechal Santos Dias, 43, Centro Histórico



•11h - Povos originários: presente e futuro, com Geni Núñez, Felipe Milanez, Marcos Rufino Mediação, Francis Manzoni.

Sexta-feira (25)



Sesc Caborê



•10h às 13h - Oficina criação de sementes, germinação de futuros, com Germana Arthuso e Walla Capelobo.

•10h às 18h- Bibliosesc/ Biblioteca Itinerante Mediação de Leitura, com o coletivo Kekere Infâncias.

•10h - Instalação Um novo alvorecer (Ko’enju jevyma), com Xadalu Tupã Jekupé.

•11h - Apresentação musical Ybytu: o sopro divino, com Ana Paula Cruz.

•13h - Workshop Glosa: nuances da oralidade e da escrita, com Mulheres de Repente. Inscreva-se aqui.

•14h - Perfomance Mão, translação da capa pela paisagem, direção de Renato Linhares.

•14h às 18h - Oficina Aquaterra Rupestre: tintas naturais com pigmentos minerais, com Marcela da Terra.

•18h - Apresentação musical APRESENTAÇÃO MUSICAL Descompondo o Silêncio, com Academia da Berlinda.

•20h30 - Teatro: O peso do pássaro morto, com Helena Cerello.

•21h30 - Roda de bate-papo: O peso do pássaro morto, com Aline Bei e Helena Cerello.

Sesc Santa Rita



•10h - Exposição/Nhe Amba, com Xadalu Tupã Jekupé.

•11h - Contação de histórias contos e lendas de Burkina Faso, com François Moïse Bamba.

•11h - Café Literário Literatura é pop!, com Bruno Ribeiro e Renata Ventura Mediação: Jéssica Balbino (Mesa 3).

•13h às 16h - Oficina Escrita Criativa, com Marcelino Freire.

•14h - Teatro Canções para afastar o medo: contos e acalantos latino-americanos, com Rosana Reátegui e Natália Sarante.

•14h - Café literário Vozes da liberdade, com Tom Farias e Débora Arruda Mediação: Ana Paula Simonaci (Mesa 4).

•14h às 20h - Cinema Mostra Inventário Sonoro da Cultura Caiçara (documentários).

•16h - Café literário De palavras e movimentos, com Natasha Felix e Aline Bei Mediação: André Capilé (Mesa 5).

•16h30 - Roda de bate-papo Booktokers, booktubers e mais bits: os livros nas plataformas digitais, com Diego Moreno (TikTok) e Tamy Ghannam – Mediação: Camilla Savoia e Daniel Vidal.

•18h e 20h30 - Projeção Mapeada na fachada do Sesc Santa Rita.

•18h30 - Literatura Sinapses Poéticas - A tabelinha do futebol com a poesia, com Xico Sá e Fausto Fawcett – Mediação: Patricia Palumbo e Eduardo Beu.

•19h30 - Cerimônia Prêmio Off Flip.

Casa Edições Sesc



•11h - Mpb, Jorge Ben e o álbum África Brasil, com Kamille Viola e Dadi Carvalho Mediação: Alexandre Matias.

•17h - Funk: entre a batida do DJ e a batida da polícia, com Danilo Cymrot e MC Leonardo Mediação: Tamiris Coutinho.

•19h - O que você pode fazer pela democracia no Brasil?, com Renato Janine Ribeiro e Alexey Dodsworth.



Sábado (26)



Sesc Caborê



•10h - Performance Playgrounds por todo lado, com Artefactos Bascos.

•10h às 13h - Oficina Criação de sementes, germinação de futuros, com Germana Arthuso e Walla Capelobo.

•10h às 18h - Bibliosesc/Biblioteca Itinerante Mediação de Leitura, com o Coletivo Kekere Infâncias.

•10h - Instalação Um novo alvorecer (Ko’enju jevyma), com Xadalu Tupã Jekupé.

•11h30 - Apresentação musical coral Guarani Tekoa Itaxi.

•13h - Workshop Glosa: nuances da oralidade e da escrita, com Mulheres de Repente

•14h às 18h - Oficina Aquaterra Rupestre - tintas naturais com pigmentos minerais, com Marcela da Terra.

•14h - Perfomance Vraa.

•17h - Bate Papo lançamento da revista "A fotografia popular por ela mesma", com Erika Tambke, Thaís Alvarenga, Wanderson Formiga e Ratão Diniz – Mediação: Dante Gastaldoni.

•18h - Apresentação musical, com Anelis Assumpção.

•20h30 - Teatro Crime e castigo 11:45, com Liliane Rovaris.

Sesc Santa Rita



•10h - Exposição/Nhe Amba, com Xadalu Tupã Jekupé.

•11h - Teatro Canções para afastar o medo: contos e acalantos latino-americanos, com Rosana Reátegui e Natália Sarante.

•11h - Café literário José Saramago no Brasil, com Andrea Del Fuego e Ricardo Viel Mediação: Rodrigo Casarin (Mesa 6).

•13h às 16h - Oficina Escrita Criativa, com Marcelino Freire.

•14h - Café literário Quantos brasis existem num Brasil?, com Itamar Vieira Junior e Marcelo Labes Mediação: Jéssica Balbino (Mesa 7).

•14h às 20h - Cinema Documentários Inventário Sonoro da Cultura Caiçara.

•15h - Apresentação musical Rosa, Viola e Selva, com Paulo Freire.

•16h - Café Literário As jornadas da memória, com Fabio Horácio-Castro e Juliana Leite Mediação: Ana Paula Simonac (Mesa 8).

•18h - Intervenção sonora Meneio, com as poetas Nathalia Leal e Sandra X.

•19h30 - Cerimônia Prêmio Sesc de Literatura 2022.

•20h30 - Projeção mapeada na fachada do Sesc Santa Rita.

Casa Edições Sesc



•11h - Protagonismo negro na imprensa, com Ligia Ferreira e Mário Medeiros Mediação: Adriana Couto.

•17h - 100 anos de Pauliceia desvairada, com Maria Augusta Fonseca e Pascoal da Conceição Mediação: Adriana Couto.

•19h - Cultura e Jornalismo cultural, com Jotabê Medeiros e Patricia Palumbo Mediação:

•Isabelle Moreira Lima.

Domingo (27)



Sesc Caborê



•10h às 13h - Oficina Criação de sementes, germinação de futuros, com Germana Arthuso e Walla Capelobo.

•10h às 18h - Bibliosesc/ Biblioteca Itinerante Mediação de Leitura, com o Coletivo Kekere Infâncias.

•10h - Instalação Um novo alvorecer (Ko’enju jevyma), com Xadalu Tupã Jekupé.

•10h30 - Apresentação musical Jazz, Bebê!, com Gabriel Barbosa, Marcela Coelho, Marcos Luz e Henrique Vaz.

•13h - Perfomance Campo, com Artefactos Bascos.

•14h às 18h - Oficina Aquaterra Rupestre - tintas naturais com pigmentos minerais, com Marcela da Terra.

•16h - Dança ou 09 ou 80, com Clarin Cia. De Dança.

•18h - Apresentação musical Pomares, com Chico Chico.

Sesc Santa Rita



•10h- Exposição/Nhe Amba, com Xadalu Tupã Jekupé.

•11h - Teatro Canções para afastar o medo: contos e acalantos latino-americanos, com Rosana Reátegui e Natália Sarante.

•11h - Café Literário na pele da palavra, com Eliana Alves Cruz e Carlos Eduardo Pereira Mediação: Flávio de Araújo (Mesa 9).

•14h - Café literário a história onde eu habito, com Diogo Monteiro e Marcelino Freire Mediação: Rodrigo Casarin (Mesa 10).

•15h - Apresentação musical Rosa, Viola e Chão, com Paulo Freire.

•16h - Literatura Mulheres de Repente – Mesa de Glosas.