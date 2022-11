Drogas apreendidas no bar Praia do Rancho em Trindade. - Divulgação/167ª DP

Drogas apreendidas no bar Praia do Rancho em Trindade.Divulgação/167ª DP

Publicado 25/11/2022 08:31

Paraty – Foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nessa quarta-feira, 24, no bairro Trindade, em Paraty, pela Polícia Civil, na operação Camisa 10; Mário Jorge da Silva Cunha, 28 anos, natural de Belfort Roxo/RJ; Danilo Souza de Moraes, 44 anos, natural: Osasco/SP e Edmilson Luciano Roberto da Silva, conhecido como soldado, 29 anos, natural: Resende/RJ.

Segundo o delegado titular da 167ª DP ( Paraty), Marcelo Russo, a prisão foi efetuada no bar, Praia do Rancho, no bairro Trindade, não houve resistência e com eles apreendidos; 161 Pinos de Cocaína, 2 Tabletes de Maconha e 19 Pedras de crack e conduzidos à delegacia, onde foi feita a ocorrência. Os presos serão transferidos, nesta sexta-feira,25, para presídios no Estado.

Delegado Marcelo Russo (E) em ação contra o tráfico de drogas em Paraty. Divulgação/167ª DP

Ainda de acordo com o delegado, o sucesso da operação se deu pela participação da população, em denunciar a atuação dos traficantes no local enquanto assistiam e torciam pelo Brasil, no jogo de estreia na Copa.

“ Recebemos a denúncia do tráfico de drogas no bar na Praia do Rancho, em Trindade, de imediato elaboramos uma operação eu e mais cinco policiais Civis, todos Lotados na 167ª DP, "Sangue Puro", efetuamos diligência, na Chamada "Operação Camisa 10", constatamos a veracidade das informações anônimas e efetuamos a prisão dos três criminosos que praticavam tráfico de drogas no Local, sendo também conduzida uma usuária de drogas, que estava na hora da prisão comprando para consumo” – disse o delegado, grato pela confiança dos moradores no trabalho da polícia civil.