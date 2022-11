Acidente na Rio-Santos, no km 542, Paraty. - Divulgação/PRF

Publicado 22/11/2022 21:05

Paraty- O acidente envolvendo dois carros de passeio, aconteceu, nessa segunda-feira,21, no km 542, em Tarituba, Paraty. Três vítimas, uma delas o condutor da picape, não resistiu o impacto da batida e morreu no local. Os outros dois ocupantes do outro veículo foram socorridos pelas equipes de emergência e transferidos para o hospital, de Praia Brava.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade de um dos veículos envolvidos causou o acidente. Motoristas que trafegavam no local informaram que a picape teria perdido o controle e invadido a pista contrária colidindo na lateral com outro veículo.

O trânsito foi interrompido por meia hora para remoção dos feridos. Segundo o hospital, as duas vítimas tiveram ferimentos leves.