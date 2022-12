Paraty

Traficantes presos em Paraty no segundo tempo do jogo de estreia do Brasil na Copa

A operação "Camisa 10" da Policia Civil de Paraty, encabeçada pelo delegado titular Marcelo Russo e sua equipe, tirou de circulação três traficantes que atuavam no bairro Trindade. A prisão foi realizada nessa quinta,24, no bar Praia do Rancho, enquanto torciam pela seleção com uma grande quantidade de drogas comercializadas no local.

Publicado há 2 semanas