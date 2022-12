Prisão de Rafael Nunes Ferreira acusado de estupro em Paraty. - Divulgação/167ª DP

Publicado 02/12/2022 08:32 | Atualizado 02/12/2022 08:39

Paraty – Policiais lotados na 167ª DP, em Paraty, coordenados pelo delegado titular, Marcello Russo, prenderam ontem dia 1º, na cidade histórica, Rafael Nunes Ferreira, 47 anos, natural de Limeira/SP, acusado de roubo e estupro de uma menor de 14 anos.

A prisão foi no bairro Trindade e contou com o apoio da 2ªCia da Polícia Militar, Ten. Cel Rodrigues. Após compartilhamento de Informações entre as polícias, foram realizadas buscas atrás do acusado. Segundo informações do delegado, o Rafael teria estuprado e roubado o celular da adolescente de 14 anos, B. C. S, no dia 26 de novembro, deste ano, por volta das 10h da noite, num local ermo, Terra Nova, próximo ao Cais de Turismo, na Vila Trindade, Paraty. Ainda de acordo com as informações da vítima à polícia, o acusado usou de violência e grave ameaça, para cometer o estupro, que foi comprovado por exame médico, além de roubar o celular da vítima.

Na ocasião foram ouvidas as partes e testemunhas, além das requisições das peças técnicas e imagens de câmeras de segurança. Os policiais civis da 167ª DP, juntamente com o Serviço Reservado da P2, deram início às buscas contínuas, de um trabalho exaustivo para colocar atrás das grades o homem acusado desse crime bárbaro contra a vida de uma menor. A justiça concedeu a prisão preventiva do autor do fato, que foi identificado e confessou, através de depoimento a autoria dos crimes ( roubo e estupro de vulnerável).

Chegada do acusado de estupro na 167ª DP. Divulgação/Polícia Civil Paraty

Ainda pesa sobre ele mais dois crimes de estupro, na cidade de Sorocaba/SP, onde ele teria ficado detido por 51 dias e depois solto para responder em liberdade. O acusado veio para Paraty e cometeu o mesmo crime, desta vez contra, contra uma menor de idade. O Criminoso, em depoimento, afirmou "ter um ímpeto e desejo sexual muito forte, que não consegue controlar".

Após a prisão, foi apreendido e recuperado o aparelho celular da vítima. A família e moradores de Trindade agradeceram a ação da polícia em colocar atrás das grades o homem que tirava a paz e sossego das mulheres e famílias na localidade.