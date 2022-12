Paraty

Circuito Gastronomia do Mar 2022 encerra em Paraty confirmando título de Cidade Criativa dado pela UNESCO

Com shows, sabores dos restaurantes e bares mais badalados da cidade histórica e a cozinha show do Senac que vai receber os renomados chefs da cozinha brasileira, com aquelas dicas que podem fazer a diferença no sabor e preparo dos seus pratos.

Publicado 15/12/2022 12:20 | Atualizado há 6 dias