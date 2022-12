Um dos veículos envolvidos no acidente na BR 101 em Paraty - Divulgação/PRF

21/12/2022

Paraty- Um grave acidente ocorreu na manhã desta-quarta-feira,21, na BR 101 na altura de Paraty Mirim, próximo ao Quilombo. Na colisão entre dois carros de passeio, um homem morreu e três ficaram gravemente feridas . Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para o hospital municipal, Hugo Miranda, que não informou o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e informou que um dos veículos perdeu o controle, rodou, invadiu a pista contrária colidindo com outro veículo que trafegava na hora. O motorista não resistiu ao impacto e morreu no local. No outro carro três pessoas, entre elas o condutor do veículo, feridas em estado grave foram socorridas pelos Bombeiros.

Ainda segundo informações da PRF, a colisão provavelmente ocorreu por conta da pista molhada e escorregadia, associado ao excesso de velocidade de um dos veículos. Segundo uma fonte do hospital de Paraty, que não entrou em detalhes disse que o estado de saúde das vítimas do acidente é gravíssimo.

A PRF lembra aos motoristas que redobrem a atenção, pois na região continua chovendo e a pista molhada além de trazer risco ao trânsito, atrapalha a visibilidade e a estabilidade do veículo.