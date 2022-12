Equipes de segurança encontram corpo de pescador em Paraty - Divulgação/rede social

Publicado 29/12/2022 11:05

Paraty – O corpo do pescador sr. Ismael, dono de um restaurante localizado em Tarituba, foi encontrado nessa quarta-feira,28, em Praia Grande, Paraty. A Polícia investiga o caso. Segundo depoimentos da família à Polícia, seu Ismael teria saído de casa para pescar, na terça-feira,27, e não retornou. Depois de tentativas de ligações para o seu celular sem sucesso resolveram procurar a polícia. Foi um dia inteiro de buscas e, na tarde de ontem,28, um turista teria encontrado um corpo e avisado ao Corpo de Bombeiros. Familiares do seu Ismael fizeram o reconhecimento. Ainda não se sabe o que ouve, mas segundo a família, ele pode ter sido vítima de infarto.

“Ele era um homem maravilhoso, pescador, conhecia bem o mar, sustentou toda a família com a pesca e, em fim, estava no lugar que ele mais amava, cumpriu sua missão” – disse um familiar desolado, que aguarda o laudo da perícia para saber o que o levou a morte.

Sr, Ismael Divulgação/rede social

Buscas

Para o resgate do corpo as equipes de buscas realizaram uma mega operação, envolvendo Corpo de Bombeiros, com auxílio de helicópteros, Marinha, através da Agência da Capitania dos Portos, Prefeitura por meio da Defesa Civil com apoio de mergulhadores, marinheiros, lanchas patrulhas e a ajuda da comunidade, tornando possível resgatar o corpo do pescador. Ele foi avistado pela embarcação de esporte e recreio Chacal que guarneceu o corpo até a chegada das equipes, próximo a ilha dos Meros.

O governo municipal agradeceu ao empenho das autoridades em dá uma resposta rápida a família, salientando que isso demonstra que Paraty está unido e estruturado com bons equipamentos de segurança, para atender a toda a população e visitantes.