Paraty

Corpo de pescador é encontrado na Praia Grande em Paraty

Seu Ismael é dono de um restaurante e morador de Tarituba, em Paraty . Ele saiu para pescar nessa terça-feira,27, e não retornou para casa. O barco foi encontrado, ontem dia 28, segundo a polícia, pelo sobrinho dele ainda com o motor ligado, mas sem ninguém a bordo e o corpo foi encontrado por um turista na Praia Grande, que acionou o Corpo de Bombeiros. Uma mega operação foi realizada envolvendo Defesa Civil, Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros, com auxílio de helicóptero, Polícia e Prefeitura de Paraty no resgate do corpo.

Publicado há 4 dias