Operação Verão nas praiasDivulgação/Prefeitura Paraty

Publicado 04/01/2023 17:27

Paraty – A “Operação Verão “, realizada pela prefeitura de Paraty através da Defesa Civil e Atendimento Móvel de Urgência, Samu, acontece todos os dias , na parte da manhã próximo ao cais de turismo, e a noite na Ilha da Pescaria, na praia Vermelha. A operação tem ainda o apoio de Jet-ski e uma lancha para rondas nas praias populares. No cais de turismo, durante a noite um grupo de socorro permanece no local.

Compõe a equipe de socorro: uma enfermeira, um técnico de enfermagem, quatro socorristas, e dois marinheiros. A operação teve início no dia 26 de dezembro de 2022, e prossegue até março, fim do verão. Mais de 20 atendimentos já foram realizados.

A equipe este ano, segundo Cláudio Magalhães chefe de Defesa Civil, foi reforçada e com a aquisição do novo barco, no ano passado, ganhou mais agilidade, e está preparada para atender a população e visitantes em qualquer eventualidade no mar de Paraty.