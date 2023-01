Polícia Federal na operação "Non Matri" - "não é mãe" contra abuso sexual de crianças em Paraty - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 05/01/2023 09:57 | Atualizado 05/01/2023 12:09

Paraty – Polícia Federal prende na manhã de hoje, 5 de janeiro de 2023, em Paraty um casal ( pai e mãe) acusados de crimes de estupro de vulnerável e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil. Segundo a PF, eles praticavam o crime, filmavam e divulgavam na internet para obter lucros. Os vídeos eram exibidos no exterior. Eles foram presos na Operação intitulada “ Non Matri” que significa em Latim, “ Não é mãe”. Todo material usado no crime, como celular, filmadora e materiais de filmagem foram apreendidos pela PF.

As investigações foram iniciadas a partir de informações repassadas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial – Europol. – que apura vídeos divulgados no exterior de abusos sexuais cometidos contra crianças brasileiras- ao serviço de Repressão a crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal – Sercopi/PF. Ao analisar os vídeos, a PF identificou o local sendo em Paraty. Ao chegarem no endereço constataram pelas imagens, a mãe e as vítimas todas moradoras de Paraty, onde o crime ocorria. Os nomes e endereço não foram divulgados, para preservar as crianças, que estão sob os cuidados da Vara da Infância. Sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar e encaminhados à casa dos avós.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Federal , em Angra, cumpriu dois mandados de prisão contra a mulher e o homem, além de dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal.

Os presos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se forem condenados podem pegar pena máxima de 25 anos de prisão. As investigações, segundo a PF, continuam para identificar os receptores desses vídeos que também responderão criminalmente.