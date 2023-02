Construções demolidas em Área de Preservação Permanente do Cairuçu em Paraty - Divulgação/Polícia Ambiental

Publicado 03/02/2023 19:48

Paraty – As demolições foram feitas nesta sexta-feira,3, através de uma operação conjunta envolvendo policiais da CPAm, 2ª CIPM e Polícia Federal, além de ambientalistas do ICMBio no bairro de Trindade, em Paraty/RJ. No local os agentes, constataram duas construções irregulares em área de proteção permanente do Cairuçu, caracterizando crime ambiental.

Os policiais chegaram ao local, depois de uma denúncia anônima ao Disque Denúncia, através do Linha Verde. De posse da informação as equipes de segurança e ambientalista do ICMBio, se dirigiram ao bairro Trindade, onde fica a área de preservação permanente e constataram o crime ambiental. Ninguém foi preso.

Para a demolição foi usada uma retroescavadeira. Segundo a Polícia Ambiental, a Área é de Proteção Permanente do Cairuçu e protegida por legislação federal. Foi feito registro de ocorrência na 167ª DP, em Paraty, que segue investigando o caso.