Drogas apreendidas pela PM em Paraty pertencem ao tráfico do Complexo do Alemão. - Divulgação/ 2ªCIPM

Publicado 29/01/2023 15:54

Paraty- Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (PMERJ)/5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações ao Disque Denúncia, apreenderam grande quantidade de drogas, no interior de um veículo de aplicativo, na tarde desse sábado,28, em Paraty, na Costa Verde. Segundo a PM, a droga foi levada por três homens integrantes do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, zona norte do Rio,

Segundo a Polícia Militar, de posse da informação de que traficantes do Complexo do Alemão estariam atuando com vendas de drogas, na Avenida Aloísio de Castro, em Paraty, foi designada uma viatura ao local para verificar a denúncia. Ao avistarem o veículo os policiais se aproximaram . Os criminosos perceberam a ação da PM, abandonaram o carro onde estavam e saíram em fuga pela mata, deixando para trás uma mochila cheia de drogas.

Um dos criminosos, foi identificado pela Polícia como M.F.S, vulgo “MK”, de 28 anos, conhecido como um dos integrantes do tráfico de drogas do Morro do Alemão.

Os policiais fizeram buscas na área, próximo a mata, mas não conseguiram prender os criminosos. No interior do veículo, foram apreendidos 748 tubos para embalagem de cocaína totalizando 1,5 KG da droga, e 1.325 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente, 2,5 KG da droga. A polícia não informou sobre o veículo de aplicativo usado pelos traficantes.

Todo material foi encaminhado para a sede da 167ª DP, em Paraty, onde foi feita a ocorrência.