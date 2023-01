Paraty

"Brincando com Arte"

O ‘Programa Brincando com Arte’, da secretaria municipal de Cultura de Paraty, está acontecendo, neste sábado,21, no Corisco com atividades culturais, literatura e oficinas. Ao todo, seis bairros receberão as atividades de férias ao longo de cinco semanas. Pouso da Cajaíba, Paraty-Mirim, Corisco, Mamanguá, Ponta Grossa e Ilha do Araújo. As atividades são realizadas sempre às sextas-feiras e aos sábados, por instrutores convocados no edital 001/2022. Nas duas primeiras cidades a caravana de férias já passou por lá.

Publicado há 1 dia