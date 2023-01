Operação "Verão Paraty" - Divulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 21/01/2023 14:09

Paraty - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública realiza neste final de semana, a operação “Verão Paraty”- são ações que acontecem todos os dias e intensificadas nos finais de semana, nos pontos turísticos e praias da cidade, promovendo a segurança dos moradores e dos visitantes. Participam da iniciativa todas as forças de segurança; Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Marinha e da Unidade de Polícia Militar Ambiental (UPAm).

Entre as medidas estão; ordenamento de trânsito no município e o patrulhamento preventivo realizado nas praias, nos locais de evento e na zona costeira. A Secretaria ressalta que as ações começaram no dia 26 de dezembro de 2022 e nos finais de semana, a atenção dos agentes é redobrada, por conta do aumento considerável de visitantes no município.

Junto com a operação ‘Verão Paraty’, a Prefeitura também promove o ‘Programa Costeira Segura’, que busca coibir furtos e roubos de embarcações nas praias da costeira. A ação também conta com patrulhamento marítimo para garantir a segurança dos moradores e turistas.

– A Guarda Municipal estará sempre prontificada em vários locais da cidade, especialmente nas praias e nos pontos turísticos. As operações de ordenamento fazem com que as pessoas tenham mais organização e se sintam mais seguras enquanto estão aproveitando nossa cidade, sendo um dos papéis da ‘Operação Verão Paraty’, que busca proporcionar aos moradores e visitantes da cidade um ambiente seguro, ordenado e agradável – destacou o secretário de Segurança e Ordem Pública, Coronel Cardoso.

Para o comandante da 2ª CIPM, Tenente-Coronel Márcio Rodrigues essa interação da Segurança com as secretarias da Prefeitura, contribui com o resultado final que é garantir a segurança e ordem pública na cidade.

“Além de cumprir as missões que são inerentes à polícia militar, estamos sempre dispostos a trabalhar nas operações conjuntas, dessa forma, cada um dentro da sua competência e eficácia oferecer segurança para o município de Paraty”. Finalizou tenente-coronel Rodrigues.