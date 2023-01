Paraty

Polícia Federal prende casal em Paraty acusado de violentar os próprios filhos e divulgar vídeos na internet

A prisão foi logo no amanhecer de hoje, 5 de janeiro ,na cidade histórica. Com o pai e a mãe dos menores, filhos do casal, menino de seis anos e uma menina de um ano e seis meses de idades, foram apreendidos quatro celulares , câmera filmadora e equipamento de filmagem. Eles responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se forem condenados podem pegar pena máxima de 25 anos de prisão. A operação da PF foi denominada " Non Matri" – não é mãe em latim.

Publicado há 2 semanas