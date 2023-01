Equipe da 167ª DP que efetuou a prisão delegado Marcelo Russo (C). - Divulgação/ 167ª DP

Publicado 10/01/2023 22:59 | Atualizado 10/01/2023 23:12

Paraty- Foi preso nesta terça-feira,10, por policiais da 167ª DP um homem de 28 anos, morador de Paraty, acusado de tentativa de duplo homicídio, ocorrido na madrugada do primeiro dia do ano de 2023. Ele teria sacado uma rama de fogo e disparado contra a vida de dois homens, após uma discussão no centro histórico, em Paraty. As vítimas, foram socorridas e levadas para o hospital da cidade e transferidas para hospitais no Rio de Janeiro. Um deles recebeu alta e o outro ainda está internado. Segundo o delegado titular de Paraty, Marcelo Russo, o agressor teria iniciado uma discussão, agindo por motivo fútil.

Ainda de acordo com o delegado, que comandou a ação para cumprir o mandado de prisão preventiva, o acusado no calor da discussão teria sacado uma arma e feito vários disparos contra a vida dos dois homens. A tentativa de duplo homicídio qualificado, ocorreu na madrugada do dia 1º de janeiro, no Centro Histórico, próximo a Igreja da Matriz.

A outra vítima ainda encontra-se internada em recuperação no Rio.