Equipes da Enel Rio e Polícia Civil agem contra furto de energia em Paraty.Divulgação/Enel Rio

Publicado 08/01/2023 09:01

Paraty - A Enel Distribuição Rio em operação conjunta com a Polícia Civil, encontrou em Paraty furto de energia elétrica em duas agências de turismo e dois restaurantes localizados no Centro da cidade histórica. Durante operação realizada, no último dia, 5, os técnicos constataram que os quatro estabelecimentos, pertencentes a um único dono, estavam com ligações diretas na rede da Enel, o que contata furto. Após a remoção das irregularidades, a esposa do proprietário, que compareceu a um dos locais, foi conduzida à 167ª DP para prestar esclarecimentos e em seguida liberada.



Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente, as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.



Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.



Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia devem acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.



ENEL orienta sobre os cuidados com a rede em caso de alagamentos nesta época do ano

Confira dicas para evitar acidentes causados pelo contato da água com a rede elétrica, nesta época do ano, quando as chuvas de verão são intensas e provocam alagamentos.

Com a chegada do verão, as mudanças de temperatura são mais frequentes e ocorrem de forma rápida, com pancadas de chuva que podem causar enchentes e pontos de alagamentos. Por isso a Enel Distribuição Rio separou as principais orientações para evitar acidentes e danos em equipamentos. Confira abaixo as dicas para ficar em segurança:



Desligue os disjuntores internos para evitar curtos-circuitos;



Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;



Em caso de inundações dentro de residências ou estabelecimentos, não entre em contato com as instalações elétricas;



O contato acidental de varas e remos com a rede elétrica pode causar graves acidentes, por isso evite circular em barcos e botes por locais onde a rede elétrica esteja muito próxima;



Nunca escale postes ou torres de energia elétrica para tentar se proteger das enchentes;



Não encoste em objetos metálicos como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades em uma enchente.



Depois que o nível da água baixar, procure um eletricista para rever a instalação elétrica do imóvel antes de religar os disjuntores;



No caso de rompimento de fios elétricos, a orientação é ficar distante, evitando se aproximar dos cabos. Evite o contato com a água, principalmente, se estiver próxima de algum fio partido ou estrutura elétrica energizada, e acione imediatamente a Enel Distribuição Rio pelo 0800 28 00 120.