Cartões do Supera RJ são entregues em Paraty. - Divulgação

Publicado 18/01/2023 18:03 | Atualizado 18/01/2023 18:43

Paraty – A prefeitura Municipal de Paraty, através da secretaria de Assistência Social, estará nesta quinta-feira, 19, realizando a entrega do cartão Supera RJ, do Governo do Estado, que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade na cidade. Serão cerca de 450 cartões entregues entre os dias 18 e 19 de janeiro das 9h às 16h, no segundo piso da antiga rodoviária, no centro da cidade.

A secretaria alerta que somente o próprio beneficiado munido de documento de identidade e CPF pode retirar o cartão. “ Ele vem bloqueado e após cinco dias da retirada é feito o desbloqueio pelo Estado . A prefeitura só auxilia na entrega dos cartões” – disse Márcio Silva, secretário municipal de Assistência Social.

Para obter o cartão o interessado deve está inscrito no Cadastro Único e não pode está inscrito em outro programa social do governo federal. Qualquer informação ou dúvida basta entrar em contato com o telefone 0800 071 7474.

Somado a estes, a prefeitura totaliza cerca de 2 mil cartões sociais entregues em Paraty.