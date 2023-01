Policiais da 4ª UPAm registram crime ambiental na APA Cairuçu, Paraty. - Divulgação/Linha Verde

Publicado 17/01/2023 08:16

Paraty- Equipe da 4ª UPAm, esteve, nessa segunda-feira,16, na Avenida Doutor Sobral Pinto, no bairro Trindade, em Paraty, para averiguar uma denúncia feita através do Linha Verde, onde mencionava a construção de diversas lojas sem licenciamento ambiental, na APA Cairuçu. No local, durante a fiscalização, os policiais observaram duas lojas, uma academia e um salão de beleza, além de corte recente de uma árvore de grande porte, com utilização de motosserra. Ainda segundo a Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, foi verificado o despejo de resíduos de construção civil em diversos pontos da obra realizada.

O dono do terreno informou não ser o responsável pelas obras e que as mesmas são de responsabilidade de parentes, mas que não estavam no local no momento da fiscalização e desconhecia a existência de licenças ambientais. Diante de tais fatos e pela área se tratar da APA Cairuçu, os militares registraram o ocorrido na 167ª DP, com base nos artigos 38 e 64 da lei de crimes ambientais, sendo ainda confeccionado um auto de constatação de acordo com o artigo 70 da lei 3467/2000.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também está disponibilizado via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.