Equipamentos roubados do CREAS, Paraty, recuperados pela Polícia. - Divulgação/167ª DP -Paraty

Publicado 20/01/2023 17:10

Paraty – Policiais da 167ª DP e 2ª CIPM, de Paraty, sob o comando do delegado titular Marcelo Russo, prenderam nesta sexta-feira, 20,por volta de 13h, um homem de 26 anos, acusado de roubo ao patrimônio público. Ele foi capturado pelos agentes, na rua, próximo de sua residência. No local, dentro da casa, os policiais também apreenderam os produtos roubados. O acusado e todo material, foram encaminhados à delegacia onde foi efetuada a prisão no crime de furto qualificado.

Ainda de acordo com informações do delegado que conduziu a operação de captura ao suspeito, de posse da denúncia de que o Centro de Referência Especializada de Assistência Social da cidade teria sido alvo de bandidos, o serviço de inteligência foi acionado. De imediato as equipes da 167ª DP e 2ªCIPM PMERJ foram atrás de câmeras de segurança, para verificarem se havia imagens que levassem a polícia a identificar o assaltante. O que não foi tão difícil. É que toda ação do ladrão foi gravada. As imagens mostravam o autor, pulando o muro e arrombando uma das janelas do CRAS e saindo do local com os produtos furtados; uma televisão de 32” e um computador.

A operação foi colocada em prática e logo, no início da tarde, o ladrão foi colocado atrás das grades e deve pegar de 2 a 8 anos de reclusão. Os bens furtados foram devolvidos pelos policiais ao CRAS.