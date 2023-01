Sargento da PM morto a tiros de fuzil na BR 101 a caminho do Batalhão. - Divulgação/PM

Paraty- O sargento da Polícia Militar, Renato Toste de Carvalho, foi morto a tiros de fuzil, nesta terça-feira,24, quando trafegava no km 544 da rodovia Rio-Santos, na altura de3 São Gonçalinho, em Paraty, a caminho do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Angra dos Reis, onde era lotado. De acordo com informações da Polícia, a moto do sargento da PM foi cercada por um carro prata, do interior do veículo os disparos de fuzil foram efetuados, atingindo o policial.

O Policial ainda foi socorrido e levado para o hospital municipal de Paraty, mas não resistiu aos ferimentos e foi à óbito. A Polícia Civil está investigando o caso. Neste momento ainda ouvindo testemunhas e buscando câmeras de segurança, para ajudar na investigação. Uma força tarefa foi montada com as polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal , além do serviço de inteligência, para capturar o autor dos disparos que matou o policial.

Até o momento,( 20h), ninguém foi preso. A prefeitura de Paraty emitiu uma nota de pesar nas suas redes sociais, lamentando o ocorrido.