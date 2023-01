Paraty

Policiais Militares apreendem grande quantidade de drogas em Paraty oriunda do Complexo do Alemão

Segundo a PM, o entorpecente foi levado por traficantes do complexo do Alemão, zona norte do Rio, para a cidade histórica, nesse sábado,28. Três homens utilizaram um carro de aplicativo para transportar a droga, escondida em uma mochila. Entre eles "MK", de 28 anos, integrante do tráfico no Alemão.

