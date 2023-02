Fumaça e JP responsáveis pelo homicídio do sargento da PM em Paraty. - Divulgação/ Disque Denúncia RJ

Publicado 01/02/2023 13:23 | Atualizado 01/02/2023 13:29

Paraty – Mais um passo dado pela força tarefa, nas investigações para colocar atrás das grades os autores do assassinato do sargento da PM, Renato Tostes Carvalho, no dia 24 de janeiro, na BR 101 km 544 na altura de São Gonçalinho, em Paraty. Os principais suspeitos, já com prisão preventiva decretada, tiveram seus retratos divulgados, pelo Disque Denúncia, na manhã desta quarta-feira,1º; são Igor Bispo de Amorim,31 anos, vulgo “Fumaça” e João Pedro Ferreira Francisco,19, vulgo”JP”.

Segundo a Polícia Civil contra eles foram expedidos mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Qualquer informação sobre o paradeiro desses foragidos a polícia pede que entre em contato com os seguintes canais: central de atendimento: (21) 999731177, ou 0300 253 1177, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, o anonimato é garantido.

Caso e prisão de três envolvidos no homicídio

O sargento da PM Renato Tostes Carvalho, lotado no 33º Batalhão da Polícia Militar, em Angra dos Reis, foi morto no dia 24 de janeiro na BR 101 km 544 na altura de São Gonçalinho, em Paraty. O Agente foi alvejado por disparos de fuzil, a caminho do trabalho, quando um carro prata emparelhou a sua moto e fez os disparos, fugindo em seguida. O Policial foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e Fo i à óbito.

O crime chocou a cidade. O Delegado titular da 167ª DP Marcelo Russo e o Comandante da PM, responsáveis pela investigação junto as outras forças de segurança do Estado, conseguiram pegar dois participantes do homicídio, dois dias depois, 26, em uma prisão de 12 criminosos, que atuavam no tráfico de drogas, nas comunidades de Graúna e Várzea do Corumbê, na cidade histórica. As investigações apuraram ainda, que o PM foi morto por motivo torpe - por conta do trabalho de manter a ordem e combater o crime organizado, nas cidades da Costa Verde, principalmente em Paraty.

Ainda de acordo com a polícia, um terceiro envolvido no homicídio, que não teve o nome divulgado, foi capturado no último dia 28, em Mangaratiba/RJ. Ele estava em fuga da cidade em um carro de aplicativo, saindo de Paraty em direção ao Rio de Janeiro e foi capturado, em Conceição de Jacareí.

Os três envolvidos foram levados pra 167ª e respondem por homicídio qualificado. A Polícia Civil continua na captura de Fumaça e JP, para concluir o caso.