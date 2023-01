Interditado totalmente o trecho, sentido Rio/Paraty, entre Areal do Taquari, em Paraty e Frade, em Angra dos Reis - Divulgação/CCRRioSP

Publicado 29/01/2023 23:14 | Atualizado 30/01/2023 09:54

Costa Verde - A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-101 (Rio-Santos) da Praia Grande, em Ubatuba, até a capital fluminense, por conta das chuvas fortes e intensas dos últimos dias, interditou totalmente as pistas da Rio-Santos, no trecho entre o km 567 ( Areal do Taquari, em Paraty) e o km 513, (bairro do Frade, em Angra dos Reis), na noite desse domingo,29. Uma visita da equipe de engenharia hoje,30, pela manhã decidiu liberar a pista para veículos, com trânsito fluindo normalmente.

Segundo a Concessionária, a medida temporária teve início às 19h desse domingo, 29. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil e o objetivo preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra. A empresa teme um evento como o ocorrido em abril do ano passado. Uma vistoria marcada para as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 30/01, para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado, foi feita e o fluxo de veículos segue normalmente.

A orientação é que o motorista evite trafegar neste trecho e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia.