Cerca de 15 mil metros quadrados de área permanente destruídos. - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 18/02/2023 21:11

Paraty - De acordo com a Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, o informe do Linha Verde levou a equipe à Estrada Sítio Antenor, onde constataram a veracidade da denúncia, encontrando diversas árvores cortadas, além do loteamento do terreno com aproximadamente 12 casas em estágio inicial de construção. Ainda durante a fiscalização, os policiais da 4ª UPAm identificaram a captação de recursos hídricos com diversas tubulações e tonéis no interior do rio, mas sem a localização dos responsáveis. Vale ressaltar que o local está inserido dentro de uma área de preservação permanente conforme a lei 12.651/12. A ocorrência foi registrada na 167ª DP, com base no artigo 39 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.