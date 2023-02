Paraty

Polícia Civil chega ao retrato falado de assassinos do sargento da PM em Paraty

Foi divulgado, nesta quarta-feira,1º, pelo Disque Denúncia o retrato falado de Igor Bispo de Amorim,31 anos, vulgo "Fumaça" e João Pedro Ferreira Francisco,19, vulgo"JP", eles são os principais suspeitos do assassinato do sargento da PM, Renato Tostes Carvalho, no dia 24 de janeiro, na BR 101, km 544 na altura de São Gonçalinho, em Paraty. O Agente foi morto por disparo de fuzil, segundo a delegacia da cidade que investiga o caso, por motivo torpe, por conta do trabalho do agente, manter a ordem e combater o crime organizado. Ele era lotado no 33º BPM, em Angra dos Reis. E foi morto a caminho do trabalho.

Publicado 01/02/2023 13:23 | Atualizado há 7 dias