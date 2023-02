Sesc/RJ investe no turismo e cultura de Paraty - Divulgação/Sesc/RJ

Sesc/RJ investe no turismo e cultura de ParatyDivulgação/Sesc/RJ

Publicado 05/02/2023 11:59 | Atualizado 05/02/2023 12:00

Paraty – O Sesc Verão/RJ está neste final de semana em Paraty, levando diversão, cultura arte e shows aos moradores e visitantes. A programação acontece na Praia de Jabaquara com Beach Tennis, comandado pelo atleta, Gui Prata, que vai passar um pouco da sua vitoriosa trajetória na modalidade e o reconhecimento do seu nome no cenário nacional.

Na sequência Frescobol, com Vinícius Lira e Luíz Negão, tambpe, relatando um pouco da sua história com o esporte que virou febre no verão. Na intervenção literária, o público terá Poemas pra viagem – A ação de momento, terá a presença de dois poetas cariocas que integram a cena de saraus e slams poetry fluminense, escrevendo poema na hora para o público.

E no Espaço Lazer - Ambiente propício para a prática de atividade física de forma descontraída, com brinquedos infláveis e aquáticos. Equilíbrio, agilidade e muita risada e diversão pra toda família. (Confira abaixo a programação)

Espaço Famíia

4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Ambientes com jogos de salão, brincadeiras antigas, atividades esportivas, educativas e culturais, integrando a programação do verão para toda a família!

Espaço Kids

4 e 5/2 | Sábado e Domingos, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Ambiente de vivências lúdicas por meio de jogos, brincadeiras livres e divertidas, trabalhos manuais e atividades que envolvam crianças de até 6 anos em conjunto com seus familiares.

Saúde é o que interessa!

4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Aulões de modalidades esportivas (Pilates, Ioga, Ritmos) como forma de proporcionar ao público experimentação das modalidades ofertadas pelo Sesc. As intervenções acontecerão ao longo do dia, em diversos momentos.

Solta o Som!

4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Apresentação musical com ritmos que embalam o verão! Para ampliar a experiência dos participantes.



Plogging

04 e 05/2 | Sábado e Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Com a degradação ambiental cada vez mais iminente, torna-se imprescindível ações que não somente freiem, mas que também restaurem o equilíbrio na relação do Ser Humano com a Natureza. Partindo desse princípio surge o Plogging, que é a união da corrida/caminhada com a coleta de lixo no local que as pessoas passam. Sendo assim, faremos ações locais como forma de minimizar os resíduos deixados ao longo da praia.



Verão Divertido

4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Muita energia e alegria em iterações recreativas que aproximam ainda mais as pessoas na estação mais quente do ano. Socialização, bem-estar e diversão para todos através de gincanas, estafetas, desafios e novas experiências.



Espaço Zen



4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS



Já se imaginou fazendo atividades como Alongamento, Relaxamento e Yoga ao som do mar e com a vista maravilhosa de uma praia? Baseado na filosofia oriental, o Espaço Zen foi pensado com a proposta de ofertar aos participantes harmonia e equilíbrio, sempre almejando paz interior aos participantes.



Conhecendo o Símbolo do Autismo

4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10h as 17h | LIVRE | GRÁTIS



A programação propõe uma instalação lúdica para melhor disseminação de conhecimentos acerca do autismo e o laço símbolo do autismo. O intuito da campanha é falar do espectro autismo de modo que possamos alertar a sociedade sobre o diagnóstico, o cuidado e acolhimento.



Batalha Hits



4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10h as 17h | LIVRE | GRÁTIS



Objetivando atender o público jovem com uma linguagem que corresponda com o que pretendemos dentro do objetivo do projeto, empoderamento juvenil e construção de novas trajetórias a partir do acesso a informação e arte, a batalha de hits vem para oportunizar o estimulo a expressão da juventude através da dança e dos hits contemporâneos do verão que caíram no gosto do público supracitado.



Você sabia? Jogo da Memória TSI



4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10h as 17h | LIVRE | GRÁTIS



Instalação lúdica e participativa de jogo da memória que evidencia os direitos e curiosidades sobre o envelhecimento. A programação tem por objetivo evidenciar pontos sobre o processo de envelhecimento, bem como dos direitos sociais dos idosos atingindo todos os seguimentos sociais.



Conhecendo os direitos dos idosos

4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10h as 17h | LIVRE | GRÁTIS



A programação propõe uma interação será com painel de lambe lambe que será produzido com o nome +VIDA em mdf com os principais cuidados necessários para a pessoa idosa, bem como a logo do TSI. O objetivo é promover uma programação que esteja em consonância com o estatuto do idoso e também, possa contribuir para socialização de informações que possam contribuir para o autocuidado e o envelhecimento saudável.





Gibiteca

4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10h às 17h | LIVRE | GRÁTIS



Espaço dedicado ao estímulo a leitura de crianças e jovens com histórias em quadrinhos. Além dos gibis o espaço disponibilizará puffs e redes para tornar a leitura ainda mais agradável e confortável.



ARTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IMAGÉTICA MENTAL E CONEXÕES NATUROTECNOLÓGICAS COM REALIDADE VIRTUAL



4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 13h às 17h | LIVRE | GRÁTIS



Você é daqueles que ama curtir o verão mas não abre mão de tecnologia? Nós te proporcionamos uma experiência imersiva de elo com a natureza por meio de visualização de paisagens naturais (plantas, praia e cascata d’ água) com realidade virtual.



SESC+ SUSTENTABILIDADE – INTERVENÇÃO ‘’LIXO NA PRAIA TÁ POR FORA! FAÇA A SUA PARTE!’’



4/2 | Sábado, 10h às 17h | LIVRE | GRÁTIS



Nessa intervenção, de forma divertida atores caracterizados fazem os banhistas refletirem que ‘’ que é deselegante com o próximo e como o planeta’’ jogar lixo na areia, guimbas de cigarro e até unhas postiças! Chega de só filosofar, faça a sua parte!



Ponto de encontro sustentável



4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10h às 17h | LIVRE | GRÁTIS



‘’Tá’’ curtindo o Sesc Verão e se perdeu dos familiares e amigos? Vá para a instalação Ponto de Encontro do Sesc+ Sustentabilidade que é iluminado por energia solar e aprenda um pouco mais sobre como é gerada essa energia e aguarde eles irem até você!



Capivara BM e peixe Barrigudo vão passear



,4 e 5/2 | Sábado e Domingo, 10h às 17h | LIVRE | GRÁTIS



Lixo não é legal ser jogado em lugar nenhum a não ser na lixeira! Nossas instalações são confeccionadas com resíduos. A capivara BM é confeccionada em resíduos de poliuretano, material muito utilizado pela indústria devido a sua resistência a abrasão, a hidrólise e possuir boa flexibilidade. O peixe barrigudo tem olhos de tampas de panela descartadas e é na verdade uma grande lixeira para recicláveis. De forma lúdica se instigue a repensar sobre quanto residuo/lixo é descartado incorretamente e também quantos podem ser reciclados se descartados corretamente.



Geladinho fitoterápico



4 e 5/2 | Sábado e Domingo,10h. às 17h | LIVRE | GRÁTIS



Utilizando plantas medicinais, além de refrescante, o geladinho fitoterápico é uma maneira saudável de ajudar na hidratação.





Campanha câncer de pele– oficina de viseira



4 e 5/2 | Sábado e Domingo,10h. às 17h | LIVRE | GRÁTIS



O objetivo é alertar, informar e conscientizar a população sobre os riscos dos tumores cutâneos causados pelo excesso de sol, com oficina de trabalhos manuais de viseira infantil.



Campanha Arbovirose

4 e 5/2 | Sábado e Domingo,10h. às 17h | LIVRE | GRÁTIS



Tem como objetivo alertar doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos e no período do verão são: Dengue, Chikungunya e Zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.



Comer é divertido

4 e 5/2 | Sábado e Domingo,10h. às 17h | LIVRE | GRÁTIS

Oficina com objetivo de estimular a alimentação saudável, apresentando os alimentos da estação, aprendendo sobre seus benefícios e incentivando o consumo de frutas, legumes e verduras na infância, onde se cria os hábitos alimentares.