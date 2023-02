Polícia ambiental constata extração irregular de minério na estrada do Corisco, bairro Coriscão, em Paraty. - Divulgação/Linha Verde

Publicado 09/02/2023 00:20 | Atualizado 09/02/2023 00:21

Paraty - Policiais do Comando de Polícia Ambiental encontraram nessa quarta-feira (08) a degradação ambiental de uma área com 3 mil metros quadrados em Paraty/RJ, na Costa Verde. Os agentes chegaram ao local após denúncia encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – a informação era de extração irregular de substância mineral.

Com a informação do Linha Verde, uma equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga se deslocou à Estrada do Corisco, no bairro Coriscão, onde durante a fiscalização, encontraram o local descrito na denúncia e houve a constatação de crime ambiental, possivelmente cometido com auxílio de máquinas retroescavadeiras, que não foram encontradas durante as diligências. Por não haver nenhuma placa contendo licenciamento para a atividade, os agentes registraram a ocorrência na 167ª DP, com base no artigo 55 da lei 9605/98.

Desde o início do ano, o Linha Verde já recebeu 18 denúncias sobre crimes ambientais em Paraty e, para auxiliar a polícia ambiental, o programa disponibiliza os telefones (21) 2253 1177 e 0300 253 1177, além do WhatsApp (21) 99973 1177 e o aplicativo “Disque Denúncia RJ” para denunciar qualquer tipo de ilícito cometido contra o meio ambiente.