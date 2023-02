Paraty

Policiais da UPAm identificam degradação em área de preservação Ambiental em Paraty

Uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, nessa sexta-feira,17, policiais militares ambientais estiveram em Paraty, na Costa Verde, onde identificaram o corte irregular de árvores em área de preservação permanente, além da degradação ambiental de um terreno com 15 mil metros quadrados- loteado e com construções.

Publicado 18/02/2023 21:11 | Atualizado há 2 dias