Prefeito Vidal ( centro), em Brasília, buscando desenvolvimento para Paraty.Divulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 02/03/2023 11:37 | Atualizado 02/03/2023 14:05

Paraty - O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, MDB, está em Brasília para tratar de projetos que vão trazer benefícios à população e buscando apoio para liberação de verbas para a cidade. Vidal chegou a capital federal nessa quarta-feira ,1°, tem compromissos agendados até sexta-feira 3.

O primeiro encontro foi no Ministério das Relações Institucionais, para tratar sobre o embargo da ponte flutuante que ligará os bairros Ilha das Cobras e Mangueira ao Centro Histórico , feito pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O prefeito foi recebido por André Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos da Relações Institucionais da Presidência da República.

“A liberação dessa ponte é uma das nossas prioridades. Fomos muito bem recebidos por Ceciliano que colocou a assessoria a disposição das necessidades de Paraty. O secretário especial agendou e reforçou nosso contato com os ministérios e solicitou que as demandas que levamos até Brasília sejam atendidas”, contou o prefeito.

Nesta quinta, 2, os trabalhos começam com o presidente dos Correios para a realização de uma permuta de imóvel onde será a futura instalação da nova sede em Paraty. “O atual espaço, no Centro Histórico, é inadequado para o atendimento ao público”, afirma Vidal.

Ainda hoje, no ministério de Desenvolvimento Regional, a liberação de recursos para recuperação das estradas de Trindade, Corisco, pontes do Paraty Mirim e Jacu e para o projeto de convenções da comunidade de Ponta Negra. “Todos esses projetos são referentes aos estragos causados pelas fortes chuvas entre 31 de março e 1° de abril, do ano passado. Foram desenvolvidos pela nossa secretaria de Obras e cadastrados pela Defesa Civil. Estão em tramitação e viemos acompanhar os processos e pedir a liberação dos recursos”, disse o prefeito de Paraty.

Verbas para construção das casas populares que serão destinadas às famílias atingidas pelo temporal, do ano passado, também estão entre as prioridades com MDR. “São 127 famílias que estão amparadas pelo aluguel social. Viemos solicitar recursos para construção de dois conjuntos habitacionais que já estão com o projeto e a área definidos pela prefeitura”.

Regularização fundiária dos bairros Patitiba, Ilha das Cobras e Mangueira, titularidade dos cais de pesca, de turismo e da zona costeira, licenciamento das fazendas marianas , construção do sistema de abastecimento da Praia Grande e do sistema de tratamento de esgoto da Barra do Corumbê também fazem parte das tratativas em Brasília.



No ministério da Saúde, Vidal pretende apoio para construção do Caps e de três postos de atenção básica nas comunidades do Corisco, Paraty Mirim e Praia do Sono. Já Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Vidal pretende a liberação de crédito no valor de R$ 1,8 milhão que a cidade tem direito após a entrega de duas creches.

O prefeito tem agenda fechada até o fim da manhã de sexta-feira (3) . ” Essas são as nossas pautas em Brasília. Vamos trabalhar o que está pendente e buscar apoio para as necessidades da nossa população” finalizou Luciano Vidal que pretende voltar com boas notícias.