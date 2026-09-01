Obra da nova estação de tratamento de esgoto de Paraty - Divulgação/PMP

Obra da nova estação de tratamento de esgoto de ParatyDivulgação/PMP

Publicado 01/09/2026 17:19

Paraty - As obras da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade de Paraty, na Costa Verde, avançaram para uma etapa estrutural importante com a concretagem da base do biorreator, principal unidade do sistema biológico de tratamento de efluentes. Cerca de 140 m³ de concreto foram utilizados na fundação da estrutura.

Previsão de conclusão desta etapa é abril de 2028 Divulgação/PMP

A intervenção é resultado de uma cooperação técnica e financeira entre a Prefeitura de Paraty, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente (FECAM) e colaboração técnica de empresa privada.

Na primeira fase de operação, prevista para ser concluída em abril de 2028, a estação deverá tratar 4 milhões de litros de esgoto por dia, com vazão de 43 litros por segundo. A estrutura deve atender aproximadamente 45% da população e contribuir para a despoluição de rios e praias do perímetro urbano.

O projeto foi desenvolvido com capacidade de expansão modular. Nas etapas futuras, a planta poderá alcançar vazão de até 140 litros por segundo, acompanhando o crescimento urbano planejado do município.

A nova estrutura também representa um avanço no saneamento de uma cidade reconhecida pela importância de seu patrimônio histórico e ambiental. Paraty integra o Sítio Misto Patrimônio Mundial da UNESCO, o que reforça a necessidade de conciliar preservação ambiental, infraestrutura e desenvolvimento urbano.

Além dos impactos ambientais, a expectativa é de benefícios para a saúde pública. O tratamento adequado dos efluentes pode contribuir para reduzir doenças relacionadas à contaminação da água e, consequentemente, a demanda por atendimentos de saúde e medicamentos.

Durante uma visita técnica ao canteiro, o prefeito Zezé destacou a importância da obra para o município e afirmou que "a concretagem da base do biorreator demonstra o avanço dos trabalhos".

As equipes de engenharia da Prefeitura e dos órgãos ambientais estaduais acompanham a execução. A próxima etapa concentra-se na elevação dos tanques e na instalação dos módulos responsáveis pelo tratamento biológico do esgoto.