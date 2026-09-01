Obra da nova estação de tratamento de esgoto de ParatyDivulgação/PMP
A nova estrutura também representa um avanço no saneamento de uma cidade reconhecida pela importância de seu patrimônio histórico e ambiental. Paraty integra o Sítio Misto Patrimônio Mundial da UNESCO, o que reforça a necessidade de conciliar preservação ambiental, infraestrutura e desenvolvimento urbano.
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