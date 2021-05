Encontro aconteceu ontem (21), no gabinete do prefeito Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 12:48

Ontem (21), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, recebeu o deputado federal Paulo Ramos (PDT) em seu gabinete para apresentar o projeto de restauração da Aldeia de Arcozelo. Autoridades do PDT local também participaram da reunião: o presidente, Kenny Nobre; o presidente da Juventude, Arthur Barbiere; e o secretário-geral, Samuel Marques.



Na ocasião, Paulo Ramos se comprometeu a destinar uma emenda orçamentária para a Aldeia de Arcozelo. “Esse é um pedido do PDT de Paty de Alferes, através de Kenny Nobre e equipe, desde o ano passado, e me comprometi com eles e com a cidade de lutarmos pelas melhorias necessárias, é o que faremos”, disse o deputado. O prefeito também comentou o resultado do encontro. “Gostaria de agradecer ao PDT de Paty e ao deputado federal Paulo Ramos por essa parceria. Essa emenda com certeza ajudará muito o Projeto que estamos montando para a Aldeia. Estamos restaurando outros prédios históricos de nosso município, e agora com esta ajuda do deputado para a Aldeia, vamos continuar a trabalhar para promover cada vez mais a identidade e o valor cultural de nossa cidade”, disse Juninho.