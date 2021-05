Doações devem ser feitas nas unidades de saúde e no drive-thru de testagem da covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 07:45

A Secretaria de Saúde de Paty do Alferes entregou a primeira remessa dos alimentos arrecadados pelo projeto Paty Solidária à Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai encaminhar as doações para famílias em situação de vulnerabilidade social. Conforme informou O Dia, os postos de arrecadação são todas as unidades de saúde do município e o drive-thru para testagem, que fica em Arcozelo.



A secretária de Desenvolvimento Social agradeceu pelas doações recebidas e ressaltou a importância da participação popular neste projeto. "A pandemia trouxe ainda mais dificuldades para muitas famílias. Este é um momento que se faz necessária a união de todos para ajudarmos a quem precisa, principalmente os mais vulneráveis. Agradecemos aos que já doaram e esperamos contar com a participação de mais patienses nesta ação, que é voluntária. Este é um ato de amor e cuidado importantes para quem mais precisa", disse Jeanne Teixeira.