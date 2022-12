Parceria foi formalizada no dia 1º de dezembro - Divulgação

Publicado 08/12/2022 14:29

A prefeitura de Paty do Alferes e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) firmaram uma parceria no último dia 1º. A secretária de Desenvolvimento Social, Jeanne Teixeira; o secretário de Educação, David Mello; e a presidente da Apae, Taís Oliveira da Costa, assinaram o acordo para que o município custeie o aluguel da nova sede da entidade filantrópica, localizado na RJ-125, no bairro Granja Califórnia.



"Nós, à pedido do prefeito Juninho, ajudamos a Apae com a cessão de profissionais. Agora, para o retorno das atividades da instituição em nossa cidade, estamos fazendo mais uma parceria pagando o aluguel desta instituição muito importante para ajudar as pessoas com necessidades especiais. A prefeitura de Paty está ofertando todo o apoio possível para que ela atue em nosso município", disse a secretária Jeanne, representando o prefeito Juninho Bernardes.