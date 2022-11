Equipe de Paty disputa competição em Juiz de Fora no próximo sábado (03) - Divulgação

Equipe de Paty disputa competição em Juiz de Fora no próximo sábado (03)Divulgação

Publicado 30/11/2022 14:17

No último sábado (26), a Secretaria de Esportes e Lazer de Paty do Alferes promoveu a Copa Paty de Voleibol, competição adulta feminina que contou com participação de times representantes de 4 municípios: Vôlei Paty (Paty do Alferes), JSC Vôlei (Barra Mansa), Garra da Serra (Miguel Pereira) e Paracambi (Paracambi).



A equipe de Paty ficou em primeiro lugar, seguida pelos times de Miguel Pereira, Paracambi e Barra Mansa. "Agradeço a todas as atletas que participaram de nossa Copa e a torcida que veio apoiar o time de Paty. Quem ganha é o esporte, que cada vez mais transforma vidas e traz mais qualidade de vida para nossos jovens. A força do voleibol de nossa cidade está cada vez maior. No próximo sábado (03), a nossa equipe feminina vai a Juiz de Fora participar do Taça JF de Voleibol", disse o secretário municipal de esportes, Luiz Fernando Espíndola.