Festival movimentou diversos pontos do municípioDivulgação

Publicado 28/11/2022 12:17

Através da Secretaria de Educação, a prefeitura de Paty do Alferes promoveu o Festival Cultural 2022, expondo todos os trabalhos de Ações e Projetos desenvolvidos em cada unidade escolar ao longo do ano, incluindo peças teatrais, poesias, maquetes, painéis e música. Realizado em diferentes espaços, como o Ginásio Municipal e o Centro Cultural, o evento também contou com apresentação da Orquestra e Coral do projeto de musicalização da rede municipal "+ Música Paty", coordenado pelo maestro Marcelo Vizani.

Ao longo de 2022, os 5.400 alunos das 22 escolas da rede municipal trabalharam temas como cidadania, meio ambiente, cultura e literatura. De acordo com o secretário de Educação, David Mello, o Festival reforça o protagonismo do aluno em ensino: "O evento proporcionou muita criatividade, animação e aprendizado. No nosso Festival trabalhamos a parte lúdica dos nossos estudante, o que faz com que fique muito mais interessante para o aluno, ele se torna o protagonista do aprendizado. Quero agradecer o apoio do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo que têm investido na educação e na qualidade da parte pedagógica, eventos como estes e projetos como o de musicalização, xadrez, natação, equoterapia, entre outros têm ajudado a construirmos cada vez mais uma educação de qualidade. Agradeço também a todos os professores e coordenadores da rede, em especial, ao professor Teco, que foi essencial para a decoração do nosso evento".



"A escola é um lugar de múltiplas pessoas, de múltiplas culturas e cada um ali na sua diversidade vem trazendo um pouco da sua história e conhecendo um pouco da história do outro. Todo mundo tem uma maneira de se expressar, e um trabalho que oportunizou todo o grupo a poder se expor e se encontrar como cidadão", comentou a coordenadora Cristiane Ramos da Costa.