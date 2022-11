Resultado sai em 30 de dezembro - Divulgação

Publicado 22/11/2022 13:04

A prefeitura de Paty do Alferes abriu as inscrições para o Concurso Natal Luz 2022, que vai premiar as melhores decorações natalinas em fachadas de imóveis residenciais, estabelecimentos comerciais, industriais e empresariais do município. Os interessados em participar devem se inscrever no site ou presencialmente na Secretaria de Turismo (Praça da Estação), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.De acordo com o prefeito Juninho Bernardes, o objetivo do concurso é promover o turismo, as artes e a cultura local, projetando Paty do Alferes nos cenários regional e estadual. "Muitos municípios que investem na decoração natalina conseguem atrair para sua cidade muitos turistas e fomentar o comércio local. esse nosso concurso entra em seu 5º ano e visa incentivar ainda mais pessoas a deixar nossa cidade ainda mais bonita e com o espírito natalino. O concurso vai premiar em dinheiro até a quinta colocação de cada categoria, residência e comércio", ressalta o prefeito.