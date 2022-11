Peça terá entrada gratuita - Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:47

Marianna Crioula: Um Grito de Resistência, montagem teatral produzida pelo Grupo Celeiro das Artes, será destaque em Paty do Alferes em celebração ao Mês da Consciência Negra. A peça, que ressalta o protagonismo da mulher negra escravizada na história e sua luta por liberdade, será apresentada no próximo sábado (12), às 20h, com entrada gratuita, na Sede da Associação de Moradores e Amigos de Palmares (Ama Palmares), localizada na Av. Alameda Central, 1695 - Palmares, Paty do Alferes.

Segundo a prefeitura de Paty, o espetáculo, de classificação indicativa livre, "tem como primeiro objetivo reparar os erros graves da História brasileira, como o apagamento da diáspora africana, e revelar os movimentos, estratégias, valores e pensamentos de uma mulher e de seu povo na luta pela abolição da escravatura, como os processos decolonizantes e os desdobramentos pós-rebelião". A obra é permeada por músicas sacras de matriz africana, entoadas ao vivo. (Mais Informações: 24 98120-3328).



A inquietude e a estoicidade fizeram de Marianna Crioula a maior líder feminina da grande rebelião de negros escravizados em 1838 no Vale do Café, em Paty do Alferes (Região Centro Sul Fluminense) - Rio de Janeiro. Em 2010, foi reconhecida como heroína ao lado de Manoel Congo, através da Comissão de Justiça e Cultura da Assembleia Legislativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.