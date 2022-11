Seminário capacitou 21 pessoas - Divulgação

Publicado 03/11/2022 09:28 | Atualizado 03/11/2022 09:36

Paty do Alferes foi o primeiro município do Centro-Sul Fluminense a receber uma edição do Empretec Rural, que é o maior seminário de empreendedorismo do mundo, realizado em parceria por Sebrae e prefeitura. Na última semana, 21 participantes foram desafiados, em uma imersão de 6 dias e 60 horas de capacitação com atividades práticas, para desenvolvimento e aprimoramento.

O propósito da capacitação é aumentar a rentabilidade do setor rural do município, estimular novos negócios e gerar, entre outros benefícios, novas oportunidades de empregos. No Empretec Rural, são ampliadas as capacidades de detectar oportunidades de negócios, estabelecer metas desafiadoras, melhorar sua eficiência, aumentar os lucros em situações complexas, satisfazer os clientes, testar modelos de negócios e condições de viabilidade mercadológica, operacional e financeira.

De acordo com o coordenador regional do Sebrae Centro-Sul Fluminense, Jorge Pinho, o pioneirismo do curso no município se deve ao fato de Paty ter destaque na agricultura da região: "É uma grande satisfação iniciar a programação de capacitações do Empretec Rural aqui em Paty. O Empretec leva para os municípios o desenvolvimento das características comportamentais dos empreendedores de sucesso para que os participantes saibam aprimorar sua gestão empresarial. O prefeito Juninho Bernardes é um parceiro do SEBRAE, ele ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor com a Feira de Paty, então o município tem uma vocação agrícola que proporciona boas oportunidades de negócios. Assim, somamos esforços para iniciar o Empretec Rural no município", ressaltou.

Para o prefeito Juninho Bernardes, o Empretec Rural representa uma oportunidade para o desenvolvimento da agricultura no município: “Eu já fiz Empretec antes de ser prefeito, e aprendi muito sobre empreendedorismo e gestão de negócios. E, agora, poder receber em nossa cidade a primeira versão rural é uma realização. Tenho certeza de que os agricultores participantes levarão os conhecimentos para suas propriedades e para suas vidas, fomentando ainda mais o agro em nosso município. A agricultura é um dos principais geradores de trabalho e renda em nossa cidade. Só na feira, 200 produtores de Paty atuam como fornecedores. Tenho certeza de que o Empretec vai impulsionar ainda mais as oportunidades dos negócios rurais em nossa Paty", explica.