Primeira laje já foi realizadaDivulgação

Publicado 19/10/2022 14:30

Após reformar e ampliar 10 unidades de educação em Paty do Alferes, o prefeito Juninho Bernardes assumiu a construção da nova escola do bairro Granja Califórnia, que estava parada por falta de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Com a decisão de assumir a obra com recursos municipais, o primeiro avanço já aconteceu com a execução de uma das lajes.

A nova escola envolve um investimento de R$2.921.061,89 e terá 1.456m² de construção, em dois pavimentos e com acessibilidade para pessoas com deficiência. O primeiro pavimento será composto por secretaria, direção, coordenação pedagógica, sala de professores, refeitório, cozinha, pátio interno, banheiros, almoxarifado e dispensa, enquanto o segundo andar vai contar com 10 salas de aulas, sendo um laboratório de informática e uma sala multifuncional.

"A educação de Paty está entre as melhores do estado porque a educação é uma das prioridades de nosso governo. Nós investimos na parte pedagógica, com convocação de professores e coordenadoras pedagógicas, criamos o cargo de diretoras adjuntas, investimos em novos projetos como o de música na escola, xadrez, natação para alunos especiais e equoterapia. Também investimos na merenda escolar com alimentação de qualidade, convocamos do concurso monitoras, merendeiras, motorista, assistente social, diferentes profissionais da área de educação, entre outras ações que alavancaram a educação de nossa cidade. E investimos também na infraestrutura para aprimorar ainda mais a qualidade de nossa educação. Essa escola vai ser muito importante para os alunos do segundo distrito, vai ser uma escola moderna, de acordo com as novas regras do Ministério da Educação, que vai ser referência para o nosso município. Agradeço o empenho da equipe da educação e do planejamento para esta obra andar. O meu empenho na educação é porque acredito que ela é o principal meio para melhorar a vida de nosso povo e construirmos um futuro melhor para nossa cidade", disse o prefeito Juninho.