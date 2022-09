Deputado estadual Eurico Junior (PV) - Divulgação

Deputado estadual Eurico Junior (PV)Divulgação

Publicado 29/09/2022 11:17 | Atualizado 29/09/2022 11:29

Nascido em Vassouras, professor de Educação física e servidor público estadual, Eurico Júnior (PV) foi vereador e prefeito de Vassouras, duas vezes prefeito de Paty do Alferes, duas vezes presidente do Ceasa, deputado federal e agora busca a reeleição como deputado estadual. "Só teremos um estado forte com cidades desenvolvidas em todas as áreas. Essa é a minha missão, minha luta há mais de 40 anos, quando comecei minha vida pública", disse o candidato, que já foi eleito pelo Jornal do Brasil o melhor prefeito do Estado do Rio.

Em seu atual mandato, Eurico focou a atuação na Assembleia Legislativa nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, esporte, turismo, meio ambiente, segurança e geração de emprego e renda. Segundo o deputado, essas pautas seguem em uma eventual reeleição, com incentivo a projetos ambientais sustentáveis, valorização de professores, implantação de ensino técnico e superior gratuito nos municípios, instalação de postos, unidades de saúde básica e hospitais municipais, ampliação de programas de qualificação profissional de acordo com a vocação de cada município e incentivo à instalação de indústrias.

"Só é possível desenvolver o Estado do Rio se tivermos vias em bom estado de conservação, interligando os municípios, atraindo empresas, indústrias, turistas, incentivando a agricultura, gerando novos empregos e renda", ressalta Eurico, que também afirma foco na segurança - com aumento do policiamento ostensivo e ampliação de programas como Segurança Presente e Bairro Seguro para mais municípios - e na habitação, com projetos de moradia popular.

Autor de leis que autorizam a criação de Delegacias de Atendimento à Mulher em Vassouras, Petrópolis e Miracema, Eurico ressalta que "combater a violência contra a mulher é urgente", assim como o racismo. "Além de combater o preconceito, é preciso lutar para manter a cultura e as tradições do movimento negro e garantir a liberdade a eventos de matriz africana", disse o deputado, que também é autor de projetos de tombamento de quilombos e incentivo às Casas de Jongo nos municípios.

"O Estado do Rio de Janeiro tem muitas vocações, basta vontade política para incentivá-las. Sonho ver nossos municípios oferecendo mais qualidade de vida para o nosso povo, que é muito trabalhador. Com o voto da população, poderei dar continuidade ao trabalho que tenho realizado na Alerj. É importante votar em candidatos que, como eu, conhecem as necessidades da população dos nossos municípios e trabalha para atendê-las", finalizou o candidato.