Projeto é voltado a alunos do ensino fundamental de Paty do AlferesDivulgação

Publicado 20/09/2022 11:00

Projeto da rede municipal de ensino, o + Música Paty realizou a primeira apresentação para o público no último sábado (17), dentro da programação do "Cultura vai à Praça", promovido pela secretaria de Cultura de Paty do Alferes. Coordenados pelo maestro Vizani, os alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental mostraram o que já aprenderam nas aulas de música, violino, flauta doce e canto coral.



"Este é um projeto espetacular. A educação é uma das prioridades do governo Juninho e Arlindo, e eles apoiam todas as atividades que visam a educação de forma ampliada. A musicalização é uma atividade cultural e muito importante para nossos alunos, ela traz um novo panorama de aprendizagem, tanto artístico quanto lógico para a formação de nossas crianças. Esse é mais um projeto pedagógico de destaque em nosso município. Temos o xadrez na escola, temos natação para alunos especiais, equoterapia, entre outros. Estamos investido muito na qualidade de nosso ensino quanto em desenvolver nossos alunos de forma prática. Isso tudo, graças à visão que nosso prefeito Juninho tem de ver a educação como uma oportunidade para melhorar e transformar a vida de nossas crianças e adolescentes", disse o secretário de Educação de Paty, David Mello.